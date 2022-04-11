Побывать внутри «Искандера»: кадры из кабины ракетного комплекса

По словам военнослужащего, «Искандер» - умная машина. Комплекс самостоятельно производит все необходимые расчеты. Хотя заместитель командира комплекса тут же добавил, что все зависит не только от техники, но и от расчета - люди по-прежнему занимают важнейшее место на войне.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

«Звезда» публикует кадры изнутри ракетного комплекса «Искандер», участвующего в специальной военной операции на Украине.

Заместитель командира ракетного комплекса Максим показал, где находятся какие органы управления и за что они отвечают.

«Перед нами находится ГЛОНАСС, перед нами находится система привязки и навигации, система обогрева», - прокомментировал Максим.

По словам военнослужащего, «Искандер» - умная машина. Комплекс самостоятельно производит все необходимые расчеты. Хотя заместитель командира комплекса тут же добавил, что все зависит не только от техники, но и от расчета - люди по-прежнему занимают важнейшее место на войне.

Ранее в Минобороны России сообщили об уничтожении двух украинских штурмовиков Су-25 над Изюмом.

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов