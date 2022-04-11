Российские военные обучили сирийских добровольцев стрельбе из ПЗРК и гранатометов

Подразделения комплектуются представителями разных профессий - учителями, строителями, инженерами и всеми, кто решил служить в армии.

© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

В Сирии российские военные обучают стрельбе добровольческие бригады, которые состоят из вчерашних гражданских. Эти подразделения комплектуются представителями разных профессий - учителями, строителями, инженерами - всеми теми кто выразил желание служить в армии.

Новобранцы ведут огонь из зенитных установок. Это универсальное оружие, которое может поражать цели, как в небе так и на земле. Также россияне учат сирийцев обращению с гранатометами АГС и переносными зенитно-ракетными комплексами «Стрела».

«Стрела-2» - советский переносной зенитно-ракетный комплекс, принятый на вооружение ВС СССР в 1968 году. Предназначен для поражения воздушных целей на средних, малых высотах, а также низколетящих. Боевой пуск производится с плеча, а также боевых и транспортных машин. Состоит из зенитной управляемой ракеты c тепловой головкой самонаведения в пусковой трубе, одноразового источника питания и многоразового пускового механизма.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов