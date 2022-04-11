Командир танка: Т-72 подорвался на минном поле, но поехал дальше и уничтожил украинский БТР

Перед этим он попал под обстрел при переходе через реку.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Минобороны России

Командир танка Т-72 Александр рассказал, как во время перехода по мосту через реку попал под обстрел украинских военнослужащих.

«Был очень жесткий обстрел. Мы шли прям под обстрелом. Была большая вероятность, что в мост попадет мина, и утонем в реке», - поделился он.

Александр рассказал, что, когда переправа была пройдена, поступила задача занять населенный пункт.

«Зашли на минное поле, подорвались, но танк был еще боеспособен, и мы пошли дальше. Вышли на опушку леса и увидели вражеский БТР, подбили его», - добавил он.

Ранее в Минобороны России сообщили о ликвидации техники зенитного ракетного дивизиона С-300, которая была направлена на Украину из Европы.

Т-72 разработан и производился «Уралвагонзаводом» в Нижнем Тагиле. Стоит на вооружении нескольких десятков стран. Глубокомодернизированные версии танка Т-72Б - Т-72Б3, особенно Т-72Б3М, - соответствуют требованиям современной войны.

Т-72Б3 является глубокой модификацией танка Т-72Б и отличается от предшественника улучшением большинства основных характеристик.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов