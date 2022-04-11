В МО РФ сообщили об уничтожении четырех украинских беспилотников, включая одну «Валькирию»

Кроме того, в районе Изюма сбиты в воздухе два украинских самолета Су-25.

© Видео: Минобороны России © Фото: Народная милиция ДНР

Российские средства ПВО уничтожили три беспилотника в Балаклея в Харьковской области Гуляй поле и Волноваха а также беспилотник типа «Валькирия» в районе населенного пункта Калининское Николаевской области. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Кроме того, в районе Изюма сбиты в воздухе два украинских самолета Су-25. В районе населенного пункта Посад-Покровское Херсонской области сосредоточенным огнем из стрелкового оружия сбит в воздухе украинский военный вертолет Ми-24.

Также ликвидирована техника зенитного ракетного дивизиона С-300, которая направлена на Украину в качестве военной помощи из Европы.

Ранее Министерство обороны России опубликовало кадры запуска сразу восьми ракет «Калибр» подряд по украинским целям с корабля ВМФ РФ. На них видно, как ракеты стартуют в небо одна за другой и уносятся к целям в вечернем морском закате.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов