В МО РФ сообщили об уничтожении четырех украинских беспилотников, включая одну «Валькирию»
Российские средства ПВО уничтожили три беспилотника в Балаклея в Харьковской области Гуляй поле и Волноваха а также беспилотник типа «Валькирия» в районе населенного пункта Калининское Николаевской области. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
Кроме того, в районе Изюма сбиты в воздухе два украинских самолета Су-25. В районе населенного пункта Посад-Покровское Херсонской области сосредоточенным огнем из стрелкового оружия сбит в воздухе украинский военный вертолет Ми-24.
Также ликвидирована техника зенитного ракетного дивизиона С-300, которая направлена на Украину в качестве военной помощи из Европы.
Ранее Министерство обороны России опубликовало кадры запуска сразу восьми ракет «Калибр» подряд по украинским целям с корабля ВМФ РФ. На них видно, как ракеты стартуют в небо одна за другой и уносятся к целям в вечернем морском закате.
Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов