Медведев: Россия будет поставлять продовольствие только дружественным странам
Торговля будет вестись в рублях и национальной валюте дружественных стран.
© Фото: Nikolay Gyngazov, Global Look Press
Россия будет поставлять продовольствие и сельхозкультуры только дружественным странам, заявил заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев.
«Будем поставлять продовольствие и сельхозкультуры только нашим друзьям (благо их у нас много, и находятся они совсем не в Европе и не в Северной Америке)», - написал он у себя в Telegram.
Медведев добавил, что расчеты будут проводиться как в российских рублях, так и в национальной валюте дружественных стран.
Он подчеркнул, что Россия в состоянии обеспечить себя вкусными и разнообразными продуктами и пообещал, что помощь агропромышленному комплексу будет продолжена.