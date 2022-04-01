Медведев: Россия будет поставлять продовольствие только дружественным странам

Торговля будет вестись в рублях и национальной валюте дружественных стран.

© Фото: Nikolay Gyngazov, Global Look Press

Россия будет поставлять продовольствие и сельхозкультуры только дружественным странам, заявил заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев.

«Будем поставлять продовольствие и сельхозкультуры только нашим друзьям (благо их у нас много, и находятся они совсем не в Европе и не в Северной Америке)», - написал он у себя в Telegram.

Медведев добавил, что расчеты будут проводиться как в российских рублях, так и в национальной валюте дружественных стран.

Он подчеркнул, что Россия в состоянии обеспечить себя вкусными и разнообразными продуктами и пообещал, что помощь агропромышленному комплексу будет продолжена.