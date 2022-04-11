Бибилов и Гаглоев вышли во второй тур президентских выборов в Южной Осетии

Действующий глава Южной Осетии заявил, что в стране пройдет второй тур президентских выборов.

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Действующий президент Южной Осетии Анатолий Бибилов объявил о проведении второго тура выборов на пост главы государства. Он также назвал имя своего конкурента, с которым будет бороться на голосовании.

«Мне, конечно, очень приятно выйти во второй тур с Аланом Гаглоевым», - цитирует слова нынешнего лидера страны РИА Новости.

Президентские выборы состоялись на территории Южной Осетии в воскресенье, 10 апреля. Жители страны голосовали за своих кандидатов на 76 избирательных участках, выбирая между пятью политиками, включая действующего главу государства.