Ученые назвали способ отключить спутники на орбите при помощи ионосферы

Российские ученые могут использовать специальный радар для исследования влияния Солнца на электроны и ионы как установку для выведения из строя спутников на околоземной орбите.

© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Российский радар некогерентного рассеяния в иркутском Институте солнечно-земной физики может воздействовать на ионосферу Земли, отключая навигацию и связь у спутников в ближнем космосе. Об этом в эфире «Военной приемки» сообщил директор Института солнечно-земной физики сибирского отделения РАН Андрей Медведев.

«Он (радар некогерентного рассеяния, прим. ред.) в состоянии влиять на ближний космос, это сомнений не вызывает. Там эффекты могут быть самые интересные. Он вырубает и связь, и навигацию, и создает независимый канал связи. Создает искусственное излучение, которое будет создавать помехи каким-то работающим средствам», - объяснил специалист.

По словам Медведева, изначально на этом радаре занимаются наблюдением за изменениями окружающей среды под воздействием Солнца, замеряют температуру электронов, ионов, выясняют их химический состав и электронную концентрацию в различных геофизических условиях.

Смотрите новый выпуск программы «Военная приемка. Космос вооруженным взглядом» на сайте телеканала «Звезда», а также в приложении SMART.TV. В этом выпуске вы узнаете, как ведется наблюдение за околоземной орбитой, на какое максимальное расстояние способны устроить наблюдение в космосе, как и зачем мы изучаем Солнце, кто устроил самую гигантскую аварию на орбите, и существует ли климатическое оружие.