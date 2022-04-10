«Мы знаем о космосе все»: как США устроили три крупнейших разрушения на орбите Земли

Обломки от американских аппаратов пересекают стратегически важные орбиты для спутников всех стран мира, при этом представители США пытались скрыть этот факт от общественности.

© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

На средневысотных орбитах Земли находятся три кольца космического мусора, оставленных американскими аппаратами. Они расположились на высотах от 10 до 36 тысяч километров, а в общей сумме там находится более 2 тысяч фрагментов. По сути, теперь у нашей планеты есть свои кольца, как у газовых гигантов в Солнечной системе. Только они созданы рукотворно и мешают спутникам. Об этом в эфире «Военной приемки» сообщил генеральный конструктор Астрономического научного центра (АНЦ) Владимир Агапов. Он также отметил, что все эти обломки американцы оставили буквально за полгода.

«Траектории фрагментов трех крупнейших разрушений за последние годы расположены на средневысотных орбитах от 10 до 36 тысяч километров. Там более 2 тысяч фрагментов. Такие события ранее не происходили, а более того, эти три события произошли в течение всего лишь полугода. Мы привыкли, что кольца есть у Сатурна, у Урана, у Нептуна, у Юпитера даже есть. Вот теперь есть такие и у Земли. Этими объектами являются ступени типа “Центавр”, которые используются при запусках в США на различных типах орбиты. Через какое-то время после запуска эти ступени, по неизвестным для нас причинам, разрушились», - рассказал специалист.

По словам Агапова, обломки от разрушенных американских аппаратов заходят на самые важные для спутников орбиты - геостационарные. При этом, после инцидента представители США делали вид, что ничего не произошло, пытаясь скрыть сам факт загрязнения космоса. Но их раскрыли российские специалисты на Международном конгрессе астронавтики в Бремене.

«Часть из этих орбит (американских обломков, прим. ред.) пересекает и геостационарную область, поэтому эти разрушения сильно изменили обстановку в области средневысотных орбит. Американцы были немало удивлены, когда на международном конгрессе в Бремене мы впервые предоставили всем специалистам информацию о первом разрушении. Тогда это было только первое кольцо. Если бы мы промолчали, так бы все и оставалось, а они бы делали вид, что ничего не было», - объяснил генеральный конструктор АНЦ.

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