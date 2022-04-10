В стране и мире Пакистан заявил об успешном испытании ракеты «Шахин-3» Ян Брацкий Первые испытания этой ракеты официальный Исламабад провел в марте 2015 года. © Фото: ispr.gov.pk Читайте нас на: Пакистан запустил баллистическую ракету «Шахин-3». Об успешных испытаниях вооружения класса «земля-земля» сообщила национальная межведомственная служба по связям с общественностью. «Пакистан сегодня провел успешные летные испытания баллистической ракеты "Шахин-3" класса "земля - земля"», - говорится сообщении. Кроме того, отмечается, что главными целями испытательного запуска была проверка технических и конструктивных параметров изделия. Пакистанская ракета «Шахин-3» относится к боеприпасам среднего радиуса действия. Ракета может нести как обычный, так и ядерный заряды. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика