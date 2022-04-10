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«Лопнули губы, кровь на стенку»: как украинские националисты издеваются над жителями Донбасса

анастасия коваленко
алиса краузова
23:41 10.04.2022
Жители Донбасса рассказали о преступлениях, совершенных украинскими националистами в адрес неугодного им мирного населения.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Алексей Куденко, РИА Новости
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Телеканал «Звезда» продолжает документировать преступления, которые были совершены украинскими боевиками на территории и Донбасса и сейчас творятся в отношении российских военнопленных.

Наталья Чернявская - одна из многих, кому пришлось пройти через пытки только за отказ принять новую бандеровскую идеологию Украины после госпереворота 2014 года. Ее задержали в конце августа в родном Новотроицке по обвинению в организации террористической группы и отправили в так называемую «библиотеку» - печально известную тюрьму в Мариуполе, где подвергали постоянным издевательствам.

«Я говорю, сынок, посмотри на меня! Мне 58 лет, я родилась в СССР, у меня на "лбу написано красной краской" - СССР. И я встаю каждое утро, дивлюсь на себя, а оно все краснее и краснее. Ну тогда он мне дал СССР. Вот так, наотмашь, как ударил ладошкой по губам - в четырех местах лопнули губы, кровь на стенку. Меня тогда, когда на допросе в аэропорту допрашивал этот ублюдок, сказал: "ты, сука, в тюрьме сдохнешь"», - рассказывает женщина.

Корреспондент телеканала «Звезда» Олег Лавров встретился с бывшей пленницей в Донецке, куда женщина переехала уже после освобождения осенью 2014 года. Наталья Григорьевна рассказала - ей повезло попасть в списки обмена пленными ровно через месяц после ареста. В «библиотеке» политических заключенных ломали и морально, и физически - днем Наталью держали на жаре, с целлофановым пакетом на голове.

«Мешок на голове, наручники, ну а их "воины-вызволители" идут... Кто плевал, кто носками бил по ногам, кто сигареты тушил на груди. Издевались, как им хотелось», - поделилась Наталья.

На ночь женщину отправляли в специальное помещение - так называемый холодильник, где она сидела в одном легком сарафане прямо на полу. За пытки отвечали боевики «Азова»* - но старались издеваться, не оставляя следов. Ведь переводу задержанных в СИЗО предшествовал осмотр в тюремной больнице, а лишнее внимание к состоянию заключенных садистам было ни к чему.

С начала военной спецоперации вскрывается все больше фактов бесчинств украинских националистов. Обычных мирных людей боевики используют как живой щит, а во время панического бегства от российской армии грозят вернуться и сравнять Донбасс с землей. Те жители, кого уже освободили русские войска, не скрывают слез.

«Украинская армия Нацгвардия и "Азов"* долбанный - они сами рушат, грабят, снимают на видео и показывают во всем мире: смотрите, что делает Россия. Это не Россия, это сама Украина делает со своим народом», - высказался житель ДНР Грант.

Тех, кого заподозрили в симпатиях к России и русскому миру, подвергают пыткам и унижениям. Ненависть к русским проявляется на всех уровнях.

Продолжение смотрите в сюжете Анастасии Коваленко для программы «Главное с Ольгой Беловой».

*«Азов» - организация запрещена на территории РФ

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