Щит из гражданских судов: как украинские националисты брали в заложники моряков в порту Мариуполя

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Украинские националисты превратили порт Мариуполя в полноценный укрепрайон, только в качестве оборонительных сооружений - гражданские суда с экипажами. На окраинах гавани еще идут интенсивные бои, однако некоторых моряков военнослужащим уже удалось освободить.

Чтобы хоть как-то задержать продвижение сил российских и донецких военных, националисты готовы пожертвовать и гражданами своей страны. Как доказательство - морская мина прямо за кормой судна с украинским экипажем. Донецкие военные эвакуируют всех без исключения. Всего за несколько часов из-под огня, с трех судов удалось вывести около 50 моряков, большинство из которых украинцы.



Узнав о том, что экипаж турецкого сухогруза «Азов Конкорд» практически полностью состоит из граждан России, говорит старший помощник капитана, националисты планировали использовать их как живой щит.

«Двадцать четвертого марта к нам приехали из батальона "Азов"*, семь человек. Забежали, захватили судно, положили всех под дулами автомата, потом сели на мостик. В начале пришел капитан, потом я, на меня надели наручники, повалили на пол, потом поднялся весь остальной экипаж, также всех положили на пол, держали под прицелом автоматов. Обещали вывезти на "Азовсталь", весь экипаж раздеть, привязать к деревьям, к столбам, под расстрел российским кораблем», - рассказал он.

*Отдельный отряд специального назначения «Азов» - организация украинских националистов, запрещенная в России.

О том, что сейчас происходит в Мариуполе, о бесчинствах украинских националистов в городе - в сюжете Виталия Акиньшина для программы «Главное с Ольгой Беловой».