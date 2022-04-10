МО РФ: Россия открывает дополнительный маршрут для эвакуации мирных жителей из Мариуполя в Бердянск

Решение принято в рамках реагирования на гуманитарные инициативы Германии, Турции и Франции.

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Россия откроет дополнительный маршрут из Мариуполя в Бердянск в рамках реагирования на гуманитарные инициативы Турции, Франции и Германии. Об этом заявили в российском Межведомственном координационном штабе по гуманитарному реагированию.

«В рамках реагирования на гуманитарные инициативы Германии, Турции и Франции по эвакуации мирных жителей и иностранных граждан Российская Федерация открывает дополнительный маршрут из Мариуполя в Бердянск», - говорится в сообщении.

Далее маршрут будет по двум направлениям: наземным транспортом в Крым или Запорожье (на подконтрольные киевским властям территории), либо морским транспортом по избранным направлениям.

В ведомстве добавили, что российская сторона ежедневно с 10.00 мск открывает гуманитарные коридоры на харьковском и мариупольском направлениях. Кроме того, РФ готова в кратчайшие сроки развернуть гуманитарные коридоры на любых других направлениях и обеспечить безопасную эвакуацию гражданских лиц, заявили в Минобороны России.

Материал подготовила Анна Касаткина.