В стране и мире «Разговор о Главном»: замглавы российского МИД Сергей Вершинин рассказал о беспрецедентном давлении на Россию в ООН и последствиях выхода из СПЧ Ольга Белова Владимир Расходчиков Заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин в интервью ведущей программы «Разговор о Главном» Ольге Беловой объяснил, почему вопросы климата стали политическими и прокомментировал беспрецедентный отказ ООН на требование нашей страны собрать экстренное заседание Совбеза. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» Читайте нас на: Заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин в интервью ведущей программы «Разговор о Главном» Ольге Беловой рассказал о беспрецедентном давлении на Россию в ООН и последствиях выхода из СПЧ. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика