«Разговор о Главном»: замглавы российского МИД Сергей Вершинин рассказал о беспрецедентном давлении на Россию в ООН и последствиях выхода из СПЧ
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин в интервью ведущей программы «Разговор о Главном» Ольге Беловой объяснил, почему вопросы климата стали политическими и прокомментировал беспрецедентный отказ ООН на требование нашей страны собрать экстренное заседание Совбеза.
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Заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин в интервью ведущей программы «Разговор о Главном» Ольге Беловой рассказал о беспрецедентном давлении на Россию в ООН и последствиях выхода из СПЧ.