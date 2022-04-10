Армия Армия Ситуация в Сирии ТЕГИ

Отличники артподготовки: как сирийских военнослужащих обучают стрельбе из советских Д-30

Игорь Лапик
15:50 10.04.2022
Гаубица Д-30 в бою ни разу не подводила, и поэтому стоит на вооружении во многих странах мира. 
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Читайте нас на:

Расчет сирийских артиллеристов посылает снаряд за снарядом в цель, находящуюся на расстоянии в десятки километров. Бойцы работают как единая команда, где у каждого своя определенная роль. Стрелок, заряжающий, замковый, подносчик снарядов и командир орудия.  

Это только на первый взгляд кажется, что все просто, - заряжай да стреляй. На самом деле, прежде чем произвести залп, нужно изрядно потрудиться. И как в спорте - быть сильным, ловким и выносливым. Чтобы вовремя подносить снаряды и обслуживать тяжелую железную махину.

Каждый раз, прежде чем поразить цель, нужно решить математическую задачу. Вычислить координаты, рассчитать расстояние до объекта и выставить ствол под нужным углом. Действовать надо максимально быстро. За выполнением временного норматива следят российские инструкторы. А после залпа необходимо быстро сменить позицию, чтобы не попасть под ответный огонь противника.

Каждое орудие «наряжают» оливковыми ветвями, чтобы на склонах холмов, посреди деревьев их не было видно с воздуха. Когда смена дислокации произведена, артиллеристы быстро оборудуют свою новую огневую позицию. Готовят гаубицу к очередной стрельбе.

За день в случае необходимости можно сменить позицию много раз. Все, для того чтобы обмануть неприятеля, сохранить орудие и жизни личного состава. Вытирая пот со лба, сирийские военные справились с этим экзаменом. Российские «учителя в погонах»   довольны. Похвала из их уст дорогого стоит.

«Сейчас я бы поставил оценку "отлично". Если мы неделю назад выполняли на оценку "удовлетворительно", то сейчас они выполняют ее на "отлично"», - говорит представитель группировки войск РФ в Сирии Алмаз Хазиев.

Вдохновленные такой оценкой сирийские артиллеристы благодарят за обучение и за надежное орудие. Советская гаубица Д-30 в бою еще ни разу не подводила, и поэтому стоит на вооружении во многих странах мира. 

«Это очень хорошее орудие. Да, его разработали очень давно, но мы из него точно попадаем в цель», - отмечает командир артиллерийской батареи Хафез Айяш.

С помощью гаубиц Д-30 сирийские артиллеристы надеются уничтожить всех террористов, где бы они ни были.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
15:16 В стране и мире
СМИ: Словакия собирается передать Украине гаубицы Zuzana и истребители МиГ-29
15:04 В стране и мире
Украина заявила об официальном прекращении торговых отношений с Россией
14:08 В стране и мире
Минобороны Турции заявило, что не допустит ввода военных кораблей в Черное море
13:35 В стране и мире
Ел сало в поезде и гулял по Киеву: раскрыты новые подробности встречи Джонсона с Зеленским
12:25 Армия
Видео
Булгаков наградил отличившихся участников спецоперации орденами «Мужества» и медалями «За отвагу»
Популярное
Видео
Военные объяснили отличие НКО от НЛО на орбитах Земли
Видео
Минобороны РФ опубликовало видео уничтожения вооружения и техники ВСУ вертолетами Ка-52
Видео
«Я "Маньяк", иду к тебе»: в МО РФ рассказали о попытке украинского судна прорваться в порт «Мариуполь»
Солдат ВСУ признался, что убил мариупольца за незнание украинского слова «паляница»
Видео
От хип-хопа до джаза: чем будут удивлять участники нового сезона «Новой Звезды»
Нарколог развеял популярный миф о кофе и алкоголе
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.