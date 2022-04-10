Отличники артподготовки: как сирийских военнослужащих обучают стрельбе из советских Д-30

Гаубица Д-30 в бою ни разу не подводила, и поэтому стоит на вооружении во многих странах мира.

© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Расчет сирийских артиллеристов посылает снаряд за снарядом в цель, находящуюся на расстоянии в десятки километров. Бойцы работают как единая команда, где у каждого своя определенная роль. Стрелок, заряжающий, замковый, подносчик снарядов и командир орудия.

Это только на первый взгляд кажется, что все просто, - заряжай да стреляй. На самом деле, прежде чем произвести залп, нужно изрядно потрудиться. И как в спорте - быть сильным, ловким и выносливым. Чтобы вовремя подносить снаряды и обслуживать тяжелую железную махину.

Каждый раз, прежде чем поразить цель, нужно решить математическую задачу. Вычислить координаты, рассчитать расстояние до объекта и выставить ствол под нужным углом. Действовать надо максимально быстро. За выполнением временного норматива следят российские инструкторы. А после залпа необходимо быстро сменить позицию, чтобы не попасть под ответный огонь противника.

Каждое орудие «наряжают» оливковыми ветвями, чтобы на склонах холмов, посреди деревьев их не было видно с воздуха. Когда смена дислокации произведена, артиллеристы быстро оборудуют свою новую огневую позицию. Готовят гаубицу к очередной стрельбе.

За день в случае необходимости можно сменить позицию много раз. Все, для того чтобы обмануть неприятеля, сохранить орудие и жизни личного состава. Вытирая пот со лба, сирийские военные справились с этим экзаменом. Российские «учителя в погонах» довольны. Похвала из их уст дорогого стоит.

«Сейчас я бы поставил оценку "отлично". Если мы неделю назад выполняли на оценку "удовлетворительно", то сейчас они выполняют ее на "отлично"», - говорит представитель группировки войск РФ в Сирии Алмаз Хазиев.

Вдохновленные такой оценкой сирийские артиллеристы благодарят за обучение и за надежное орудие. Советская гаубица Д-30 в бою еще ни разу не подводила, и поэтому стоит на вооружении во многих странах мира.

«Это очень хорошее орудие. Да, его разработали очень давно, но мы из него точно попадаем в цель», - отмечает командир артиллерийской батареи Хафез Айяш.

С помощью гаубиц Д-30 сирийские артиллеристы надеются уничтожить всех террористов, где бы они ни были.