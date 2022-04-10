Военные объяснили отличие НКО от НЛО на орбитах Земли

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Следящие за орбитами спутников российские военнослужащие периодически обнаруживают неидентифицированые космические объекты (НКО), которые после прохождения одного витка вокруг Земли опознаются и вносятся в специальный каталог системы контроля космического пространства (СККП). Об этом в эфире программы «Военная приемка» рассказал замкомандира военной части космических войск по вооружению Дмитрий Дзюбенко.

«НКО - это неидентифицированый космический объект. Неидентифицированным он остается только на одном витке. При прохождении космическим аппаратом одного оборота вокруг Земли он сразу попадает в частный каталог. Ему присваивается номер, и в дальнейшем он определяется уже как идентифицированный», - объяснил военнослужащий космических войск.

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