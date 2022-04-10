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Контроль из космоса: анонсировано строительство спутников наблюдения на орбите

Владимир Расходчиков
11:19 10.04.2022
Для лучшего наблюдения за объектами на орбите нашей планеты будет создана новая группировка спутников и телескопов в космосе.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Новые объекты российской системы контроля космического пространства будут созданы уже в космосе. Это станет следующим этапом развития наблюдения на орбите и создания специальных аппаратов для этого. Об этом в эфире программы «Военная приемка» сообщил гендиректор «МАК “Вымпел”» Сергей Боев.

«Очень важным этапом развития средств контроля космического пространства, это переноска контроля в космос. Когда мы осуществляем контроль космического пространства непосредственно со спутников. И это - следующий этап в развитии космического приборостроения и создания аппаратов контроля непосредственно в космосе», - заявил специалист.

Боев также отметил, что в эту систему на орбите Земли войдут телескопы и спутники со специальной аппаратурой.

Смотрите новый выпуск программы «Военная приемка. Космос вооруженным взглядом» на сайте телеканала «Звезда», а также в приложении SMART.TV. В этом выпуске вы узнаете, как ведется наблюдение за околоземной орбитой, на какое максимальное расстояние способны устроить наблюдение в космосе, как и зачем мы изучаем Солнце, кто устроил самую гигантскую аварию на орбите, и существует ли климатическое оружие.

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