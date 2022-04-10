Контроль из космоса: анонсировано строительство спутников наблюдения на орбите

Для лучшего наблюдения за объектами на орбите нашей планеты будет создана новая группировка спутников и телескопов в космосе.

© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Новые объекты российской системы контроля космического пространства будут созданы уже в космосе. Это станет следующим этапом развития наблюдения на орбите и создания специальных аппаратов для этого. Об этом в эфире программы «Военная приемка» сообщил гендиректор «МАК “Вымпел”» Сергей Боев.

«Очень важным этапом развития средств контроля космического пространства, это переноска контроля в космос. Когда мы осуществляем контроль космического пространства непосредственно со спутников. И это - следующий этап в развитии космического приборостроения и создания аппаратов контроля непосредственно в космосе», - заявил специалист.

Боев также отметил, что в эту систему на орбите Земли войдут телескопы и спутники со специальной аппаратурой.

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