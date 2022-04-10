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Ученые объявили о возможной публикации каталога объектов в космосе из-за ошибок США

Владимир Расходчиков
11:17 10.04.2022
Единственными на данный момент поставщиками сведений о космических объектах на орбите Земли являются США, но они зачастую ошибаются и провоцируют конфликты между странами.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Российские специалисты задумались о частичном открытии каталога Системы контроля космического пространства (СККП) для представителей других стран. В нем содержатся данные обо всех запущенных и обнаруженных спутниках, а также других космических объектах на орбите Земли. Это связано с тем, что подобные данные сейчас предоставляют только США, причем делают это с ошибками и очень выборочно. Об этом в эфире «Военной приемки» сообщил гендиректор «МАК “Вымпел”» Сергей Боев.

«Этот вопрос уже назрел, это требует сейчас только, ну что называется, политической воли. Потому что неправильно, когда только есть каталог США, которым пользуются множество стран», - объяснил эксперт.

Данные из американского каталога по объектам на орбите Земли являются неполными, а периодически США сообщают другим странам абсолютно ложную информацию, которая приводит к скандалам. При этом, когда данные инциденты разрешаются, американские специалисты даже не приносят извинений. Об этом заявил генеральный конструктор Астрономического научного центра (АНЦ) Владимир Агапов.

«Американцы с удовольствием делятся данными, которые непригодны для решения задач безопасности, для проведения серьезного анализа. Но альтернативы на данный момент в мире нет. В свое время от одного из Арабских государств получили оповещение о том, что российский спутник сближается чуть ли не преднамеренно с арабским спутником. В некоторых оповещениях минимальное расстояние указывалось менее 100 метров. Оказалось, что объекты никогда не находились ближе чем 40 км друг от друга. А дальше начинается раскручивание межгосударственного конфликта абсолютно беспочвенного. Американцы даже не извинились, они сказали: “ну вы же понимаете, что бывают ошибки”», - рассказал Агапов.

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