Саперы ВС РФ приступили к гуманитарному разминированию в Черниговской области

Российские саперы начали гуманитарное разминирование населенных пунктов в Черниговской области. Этот район Украины подвергся сильному обстрелу со стороны националистических батальонов. Так они хотели не подпустить наших военных к Чернобыльской АЭС. Но при этом, даже не эвакуировали местных жителей.

Сейчас стратегически важные объекты находятся под полным контролем России. Неразорвавшиеся мины и ракеты саперы находят практически в каждом дворе.

Боеприпасы находят в нескольких метрах от жилых домов. Некоторые неразорвавшиеся снаряды лежат прямо во дворах и огородах. После осмотра территории, по каждому неразорвавшемуся снаряду принимается отдельное решение - уничтожать на месте, или вывозить.

Материал подготовили: Константин Исаев, Ян Брацкий и Михаил Долгов