Помощь из Тулы: как прошла доставка гуманитарного груза в Харьковскую область

Российская колонна с гуманитарной помощью от жителей Тульской области занимает всю центральную площадь харьковского села Липцы. Встречающих немало: женщины и дети пережили несколько дней без еды и медикаментов. Магазины и аптеки разграблены, в витринах следы от пуль. Дома стоят без света и воды. Но сегодня у каждой семьи будут продукты, лекарства и одеяла.

Безопасная доставка таких грузов - одна из приоритетных задач российских военнослужащих. Накануне из Белгородской области в приграничные районы Украины направили еще несколько «КамАЗов» со всем необходимым.

Белгородская область одной из первых начала отправлять гуманитарную помощь в приграничные города и поселки, а также принимать украинских беженцев. Для них подготовили временные пункты размещения.

Колонна автобусов на границе Белгородской и Харьковской областей замерла в ожидании массового потока беженцев. Отсюда до КПП Нехатеевка меньше километра. Пятьдесят пассажирских транспортных средств дежурят здесь практически непрерывно. У них внутри есть все необходимое для оперативной транспортировки мирных жителей.

В полной готовности еще десятки автобусов, а всего транспортных средств - более сотни. Они с комфортом доставят в безопасные места десятки тысяч человек.

Те немногочисленные семьи, кто смог бежать на территорию России от национальных батальонов, назад возвращаться не хотят. У приграничного пункта Нехатеевка - вереница легковых автомобилей с белыми лентами. С миром едут. На машинах написано крупными буквами: «Дети».

Тем временем гуманитарная колонна из Тулы перемещается по харьковским Липцам дальше. В местной больнице ждут российские лекарства. За помощью сюда съезжаются и с других сел, клиника еще ни разу не останавливала работу.

Предполагалось, что вывод населения с украинских территорий будет осуществляться в Россию и Белоруссию. Автобусами и поездами по пяти направлениям: из Киева, Чернигова, Харькова, Сум, Мариуполя. Однако по организованным гуманитарным коридорам никто не пошел из-за того, что официальный Киев продолжает от них отказываться.

Материал подготовила: Дарья Сенникова