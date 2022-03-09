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Самолет с Трампом на борту совершил вынужденную посадку из-за отказа двигателя

Виктория Ивашечкина
23:35 09.03.2022
Политик направлялся из Нового Орлеана в свое поместье близ Палм-Бич.
Самолет с Трампом на борту совершил вынужденную посадку из-за отказа двигателя
© Фото: Brandon Bell, Keystone Press Agency, Global Look Press
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Самолет с бывшим американским лидером Дональдом Трампом на борту совершил вынужденную посадку в Новом Орлеане из-за отказа двигателя над Мексиканским заливом.

Инцидент произошел в прошлую субботу. Политик направлялся из Нового Орлеана в штат Флорида в поместье Мар-а-Лаго близ Палм-Бич, передает газета The Washington Post

Уточняется, что воздушное судно, на котором летел Трамп, принадлежит одному из крупных доноров Республиканской партии США. Спустя несколько часов после благополучной посадки в аэропорту Нового Орлеана Трамп вылетел во Флориду другим бортом.

Ранее Дональд Трамп пообещал сторонникам, что он вернется в Белый дом после выборов в 2024 году. По его словам, США нуждаются в том, чтобы вновь стать великой страной. Ранее Трамп заявлял, что США стали предметом насмешек для всего мира после прихода демократов к власти.

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