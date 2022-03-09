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Опубликованы кадры боев за Мариуполь, снятые с беспилотника

Иван Линдеманн
23:00 09.03.2022
Сегодня вечером глава Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что этот город блокирован, ведется освобождение кварталов.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Телеканал «Звезда» публикует кадры боев за Мариуполь, снятые с беспилотника. Сегодня вечером глава Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что этот город блокирован, ведется освобождение кварталов.

Девятого марта из Мариуполя удалось эвакуировать еще 40 человек, включая 9 детей. Такие данные приводит Штаб территориальной обороны ДНР. Как заявили в Народной милиции республики, боевики продолжают блокировать выход жителей и используют их в качестве живого щита.

Напомним, что в Минобороны России не раз заявляли, что киевские власти отвергают предложения России по гуманитарным коридорам. Россия 8 и 9 марта объявляла «режим тишины» с 10 утра. Однако данные с беспилотников говорят о том, что Украина не формировала гуманитарные колонны в это время.

О начале специальной военной операции по защите Донбасса Владимир Путин объявил 24 февраля. Президент России заявил, что ее цель – денацификация и демилитаризация Украины.

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