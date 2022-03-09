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Минэкономразвития предложило вводить внешнее управление в ушедших из страны компаниях

Анна Касаткина
22:50 09.03.2022
Главной целью инициативы является сохранение деятельности организаций, рабочих мест и быстрая продажа в условиях санкций.
Минэкономразвития предложило вводить внешнее управление в ушедших из страны компаниях
© Фото: Владимир Песня, РИА Новости
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В ушедших с российского рынка компаниях, где более 25% прибыли принадлежит иностранцам, могут начать вводить внешнее управление. С таким предложением выступили в Минэкономразвития, сообщает пресс-служба ведомства.

«Проект направлен на стимулирование организаций под иностранным контролем не бросать деятельность на территории России», - цитирует сообщение РИА Новости.

Главной целью инициативы является сохранение деятельности организаций, рабочих мест и быстрая продажа в условиях санкций. Внешнюю администрацию могут установить в случае, если менеджмент или акционеры компании в нарушение законов РФ перестали руководить ею - выехали из России в период с 24 февраля или вывели имущество, из-за чего предприятие оказалось неспособно выполнять свои обязательства.

В обязанности внешней администрации, как уточняется, будет входить обеспечение деятельности компании, формирование реестра требований кредиторов и проведение инвентаризации и оценки активов. У старого собственника будет полгода для того, чтобы через суд попросить прекращения деятельности внешнего менеджмента, если работу планируется возобновить, или продать свою долю.

Меры не распространяются на кредитные, пенсионные и страховые компании, так как по закону в них уже можно оперативно вводить временное управление.

Россия с 24 февраля проводит на Украине военную спецоперацию по защите Донбасса, а также для демилитаризации и денацификации страны. Из-за этого ряд государств ввели серьезные санкции против РФ, множество зарубежных компаний покинули российский рынок.

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