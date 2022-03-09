Блинкен объяснил, чем обернется создание бесполетной зоны над Украиной

Создание бесполетной зоны над Украиной приведет к расширению конфликта. С таким заявлением выступил госсекретарь США Энтони Блинкен.

«Введение американских военных на Украину или американских пилотов в украинское воздушное пространство практически без сомнений приведет к прямому конфликту между США, НАТО и Россией. Это расширит конфликт, продлит его, сделает его еще более смертоносным», - сказал он на совместной пресс-конференции с главой МИД Великобритании Лиз Трасс.

Блинкен подчеркнул, что это не в интересах ни США, ни России, ни Украины. Он отметил, что цель - прекращение конфликта.

На прошлой неделе о том, что над Украиной нельзя устанавливать бесполетную зону, говорил глава НАТО Йенс Столтенберг. Накануне об этом же сообщила официальный представитель Белого дома Джен Псаки. Она считает, что это было бы чревато войной с Россией.