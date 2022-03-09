МО РФ: обнаружилось несколько фактов присутствия срочников в частях ВС России, участвующих в спецоперации на Украине
«К сожалению, обнаружились несколько фактов присутствия военнослужащих срочной службы в частях российских Вооруженных Сил, участвующих в проведении специальной военной операции на территории Украины.
Практически все такие военнослужащие уже выведены на территорию России.
Вместе с тем, на одно из подразделений, выполняющих задачи тылового обеспечения было совершено нападение диверсионной группы нацбатальона.
Ряд военнослужащих, в том числе и срочной службы, были захвачены.
В настоящее время принимаются исчерпывающие меры по недопущению направления военнослужащих срочной службы в районы боевых действий и освобождению захваченных военнослужащих», - сообщил официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.
Материал подготовили Кирилл Кунецкий и Николай Баранов.