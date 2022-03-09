Черное озеро: опубликованы видеокадры с места ЧП в Пензе
На кадрах виден масштаб трагедии, огромная территория оказалась залита битумом.
© Видео: МЧС РФ © Фото: МЧС РФ
Опубликованы первые видеокадры с места ЧП на одном из предприятий в Пензе, где разгерметизировалась огромная емкость с битумом. На опубликованных МЧС РФ кадрах видно, что вся промплощадка залита битумом, а рядом находится искореженная металлическая емкость.
Кроме того, в кадр попала работа спасателей, уносивших в специальных носилках одного из пострадавших. Их точное количество пока не известно. СМИ сообщают о семерых госпитализированных. Трое, по предварительным данным, погибли.
Сейчас на месте происшествия продолжают работать представители экстренных служб и ведомств. Им предстоит установить истинные причины случившегося.