Черное озеро: опубликованы видеокадры с места ЧП в Пензе

Опубликованы первые видеокадры с места ЧП на одном из предприятий в Пензе, где разгерметизировалась огромная емкость с битумом. На опубликованных МЧС РФ кадрах видно, что вся промплощадка залита битумом, а рядом находится искореженная металлическая емкость.

Кроме того, в кадр попала работа спасателей, уносивших в специальных носилках одного из пострадавших. Их точное количество пока не известно. СМИ сообщают о семерых госпитализированных. Трое, по предварительным данным, погибли.

Сейчас на месте происшествия продолжают работать представители экстренных служб и ведомств. Им предстоит установить истинные причины случившегося.