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Опубликованы кадры преодоления водной преграды подразделениями ВС РФ в ходе спецоперации на Украине

08:30 08.03.2022
О начале специальной военной операции по защите Донбасса президент России Владимир Путин объявил рано утром 24 февраля.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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Опубликованы кадры преодоления водной преграды подразделениями Вооруженных Сил Российской Федерации в ходе проведения специальной военной операции на Украине.

О ее начале президент России Владимир Путин объявил рано утром 24 февраля. Основная цель операции - демилитаризация и денацификация Украины.

В Минобороны неоднократно подчеркивали, что российские военные наносят удары высокоточным оружием исключительно по объектам военной инфраструктуры Украины.

Материал подготовили: Ян Брацкий и Николай Баранов

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