Опубликованы кадры преодоления водной преграды подразделениями ВС РФ в ходе спецоперации на Украине
О начале специальной военной операции по защите Донбасса президент России Владимир Путин объявил рано утром 24 февраля.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
Опубликованы кадры преодоления водной преграды подразделениями Вооруженных Сил Российской Федерации в ходе проведения специальной военной операции на Украине.
О ее начале президент России Владимир Путин объявил рано утром 24 февраля. Основная цель операции - демилитаризация и денацификация Украины.
В Минобороны неоднократно подчеркивали, что российские военные наносят удары высокоточным оружием исключительно по объектам военной инфраструктуры Украины.
Материал подготовили: Ян Брацкий и Николай Баранов