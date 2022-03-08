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Женщин-военнослужащих поздравили с 8 Марта со сцены Театра Российской Армии

Алексей Кошкин
06:38 08.03.2022
Женщин-военнослужащих поздравили с праздником весны и красоты, вручили им награды и зачитали поздравление от министра обороны Российской Федерации.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Грандиозный концерт с участием звезд состоялся в Центральном академическом театре Российской Армии. В преддверии 8 Марта там поздравили женщин-военнослужащих. По традиции, этот день наполнен цветами, теплыми словами и подарками. В фойе Театра Российской Армии сегодня мало мужчин, много цветов и всюду разные выставки: духов, картин. А на входе розовая фото-зона для селфи. Все это для женщин-военнослужащих, которых пригласили на торжественный концерт со всей страны.

«Можно сказать, что я пошла по династии. У меня папа военный, я пошла по его стопам. В Москве относительно недавно, до этого свою службу проходила на Дальнем Востоке», - рассказала служащая ВКС Алина Паспортникова. 

Капитан ВМФ Лилия Романова поздравляет Ирину Алферову с получением офицерского звания. Под ее началом в институте военно-морской Академии имени Кузнецова сразу пять курсов девушек-будущих военнослужащих.

«Был период, когда я была командиром у солдат-срочников. Девушками проще командовать, но у них есть свои нюансы, свой характер», - призналась преподаватель военного института военно-морской Академии им. Н.Г. Кузнецова Лилия Романова.

Первые офицерские погоны Ирина Алферова получает из рук статс-секретаря замминистра обороны Николая Панкова. Такой подарок к 8 Марта, бывает раз в жизни.

«Это первое офицерское звание. Начинала я свою службу с рядового. Сбылась моя цель, которую я поставила себе еще в школе, что я буду офицером», - призналась офицер отделения связи Ирина Алферова.

Приглашенных на торжество дам-военнослужащих прямо на сцене награждают медалями, в том числе Суворова, знаками отличия и благодарностью от президента. Среди них как сержанты, мичманы так и полковники. Но главное поздравление для всех собравшихся от министра обороны Сергея Шойгу, его слова зачитал заместитель главы оборонного ведомства Николай Панков.

«Сегодня представительницы прекрасного пола успешно осваивают уже десятки воинских специальностей. С каждым годом растет число абитуриенток военно-учебных заведений, желающих связать свою жизнь с ратной профессией. Сегодня в рядах Вооруженных Сил служат почти 40 тысяч женщин, из которых четыре тысячи носят офицерские погоны. За инициативу и усердие только в прошлом году 105 из них были отмечены государственными наградами, в том числе 48 - боевыми», - сказал замминистра обороны.

В зале среди других заместителей министра обороны и Татьяна Шевцова. Для нее и всех остальных защитниц Отечества воспитанницы пансиона Министерства обороны вместе с курсантами Московского военно-музыкального училища исполнили праздничный вальс.

На сцене театра настоящий марафон желанной музыки и песен: Валерия, группа Рондо, Валерий Сюткин и многие другие спели свои хиты. По всей стране сегодня девушки-военнослужащие также получают поздравления, но не отрываются от своих боевых обязанностей. Им сегодня главные поздравления и признание.

Материал подготовил: Алексей Кошкин

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