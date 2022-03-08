Российских хоккеистов эвакуировали из украинского Херсона

Российских, белорусских и казахстанских хоккеистов из украинского клуба «Днепр» эвакуировали из Херсона в Севастополь. Эвакуированным спортсменам предоставили номера в гостинице. По словам главного тренера хоккейного клуба Виктора Богатырева, за помощью спортсмены из Челябинска обратились к губернатору родной области Алексею Текслеру. В эвакуации хоккеистам помогли также власти Крыма и Черноморский флот.

«Как главный тренер команды, конечно, отвечаешь за ребят. Это большая ответственность, нужно было уезжать с Украины, чтобы попасть домой. Огромная благодарность Крыму, Черноморскому флоту. Всем тем, кто помогал в этой эвакуации. Очень хотели попасть домой. Три бессонных ночи. В понедельник нам сказали быстро подняться и собрать свои вещи, нас эвакуировали», - рассказал Богатырев.

Хоккеистов эвакуировали фактически из зоны боевых действий. И только сейчас игроки почувствовали себя в безопасности. В Севастополе им устроили теплый прием, настоящий праздник с цветами.

Российские хоккеисты выступали за украинский клуб ни один сезон. В команде кроме местных игроков были легионеры из Белоруссии, Казахстана. В таком составе взяли бронзу на чемпионате Украины. В клубе никогда не возникало никаких разногласий. Болельщики поддерживали всех одинаково. Что придется эвакуироваться - даже представить не могли.

Спортсменам после начала специальной военной операции на Украине советовали не покидать квартиры, и только через несколько дней они решились выйти за продуктами. И это при том, что некоторые хоккеисты находились на Украине с семьями. Среди эвакуированных трое детей.

В четверг, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин во время телеобращения объявил, что начинается специальная военная операция по защите Луганской и Донецкой народных республик. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков обратил внимание, что операция проводится с целью демилитаризации и денацификации Украины.