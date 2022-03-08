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В здании представительства РПЦ в Дамаске открыли детский центр протезирования

Игорь Лапик
05:00 08.03.2022
Открывшийся центр оборудован самым современным оборудованием и способен принимать до 50 человек ежедневно.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Сирийская школьница по имени Лана стала жертвой теракта. В ее родном Хомсе боевики подорвали начиненный взрывчаткой автомобиль и девочке оторвало ступню. Ей на помощь пришли российские врачи. В Москве была сделана операция и каждые полгода необходимо было ездить в Россию, чтобы корректировать протез с учетом постоянного роста организма. Но теперь, благодаря новому центру протезирования эту процедуру можно делать на месте, не выезжая из страны.

«Благодаря усилиям российского правительства и Русской православной церкви, у нас наконец-то появился этот центр протезирования. Многие пострадавшие дети смогут здесь обслуживаться и пройти реабилитацию. Ведь у нашей семьи и у других родителей нет средств чтобы покупать современные протезы и постоянно ездить на их корректировку за рубеж. Это для нас большое подспорье», - рассказала мама пострадавшей от теракта девочки Руля Аллюш.

Открыть детский центр протезирования в Дамаске приехал председатель Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Илларион. Под место, где будут проходить реабилитацию пострадавшие сирийские дети, выделили цокольный этаж в представительстве Русской православной церкви. В помещении провели капитальный ремонт и оснастили всем необходимым оборудованием. 

Открывшийся центр может смело претендовать на звание лучшего в Сирии. Здесь есть все необходимое для реабилитации. Как уже зарекомендовавшие себя тренажеры для разработки мышц и привыкания к протезам, так и новинки. Такие как беговая дорожка с подвесом для пациента, или кровать-велотренажер для лежачих больных. И для закрепления эффекта в медцентре соорудили бассейн с гидромассажем.

В истерзанной войной Сирии очень много детей, которые получили увечья. Кто-то пострадал в результате боевых действий. Кто-то подорвался на оставленных террористами минах. Но травмы и ампутации не сломили юных сирийцев. Все они теперь заново учатся жить: ходить, писать, держать в руках предметы.

«У них разные увечья, у кого-то оторваны обе ноги, у кого-то нога и рука, у кого-то рука. Один мальчик, вот у него, значит, оторвана рука, и ослеп он из-за осколочных ранений. И вот эти дети, они нуждаются в очень комплексном подходе. После того, как мы этих детей привозили много раз в Москву, мы поняли, конечно, что надо сделать центр здесь. Потому что здесь, на месте, мы можем гораздо большее число за те же самые средства поставить на ноги... Мы создали этот центр. Он красивый, он современный», - сказал председатель Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Илларион.

Российские реабилитологи совместно с сирийскими коллегами уже много лет работают с искалеченными детьми. Делают протезы, учат ими пользоваться и, самое главное, излечивают от тяжелого стресса.

«Наш центр не только предоставляет детям новые протезы, но и ведет комплексную поддержку. Мы проводим физиотерапию, оказываем психологическую помощь, воздействуем успокаивающей музыкой. Используем передовые российские методики, которых нет ни в одном другом подобном центре в Сирии», - заявил врач-реабилитолог Ахмад Махфуз.

У центра реабилитации очень большая пропускная способность: в день он может принимать полсотни нуждающихся со всей Сирии. Причем обслуживаются пострадавшие дети абсолютно бесплатно.

Когда с сирийскими детьми только начинали работать психологи, то из всех цветных карандашей они выбирали черный. Были подавлены и рисовали ужасы войны. Теперь же совсем другая картина. На детских лицах вновь появились улыбки и вера в будущую счастливую жизнь.

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