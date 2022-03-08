«Километр красоты»: как юнармейцы поздравили женщин с 8 марта

Юнармейцы провели Всероссийскую акцию «Километр красоты», посвященную Международному женскому дню. Воспитанники Движения вышли на центральные улицы своих городов и поздравили прохожих женщин и девушек с первым весенним праздником.

Так, московские юнармейцы отправились в одно из самых проходимых мест столицы - улицу Арбат. Ребята поздравили женщин с 8 марта и вручили им букеты из тюльпанов. Прозвучали теплые и добрые слова, приятный сюрприз дополнили трогательными стихами.

«Этот день всегда ассоциируется с весной, добром и красотой. По традиции мы поздравляем прекрасную половину человечества, наших любимых и неповторимых женщин. Юнармейцы решили подойти к этому оригинально, запустив по всей стране акцию "Километр красоты". Каждой девушке, каждой маме приятны забота и внимание, и поэтому мы непременно будем радовать их намного чаще, а не только раз в год на 8 марта», - отметил начальник Главного штаба «Юнармии» Никита Нагорный.

Акцию подхватили десятки городов, в том числе и Калуга. Здесь юнармейцы решили выразить слова благодарности врачам, которые продолжают борьбу с коронавирусом. Юнармейцы посетили областную клиническую больницу, Центр скорой медицинской помощи и больницу №2 «Сосновая роща». Ребята передали персоналу открытки, сделанные своими руками, подарили цветы и прочитали стихи собственного сочинения.

«Мы хотели поблагодарить врачей за их нелегкий труд, подарить им хорошее настроение. Даже 8 марта, в праздник, они будут на своем посту, спасая жизни людей. Они и есть настоящие герои нашего времени», - поделился юнармеец отряда имени Ивана Милехина школы №16 Никита Мазуренко.

К «Километру красоты» присоединилась и самая западная точка России - Калининград. В Приморском крае, в городе Находка, юнармейцы провели акцию в историческом центре города на аллее улицы Ленинской. Они поздравили женщин с весенним праздником и подарили им цветы с пожеланиями мира, счастья и любви. Акцию также провели в Брянске, Хабаровске, Красноярске, Твери, Архангельске и других городах.

Материал подготовил: Роман Захаров