Награждение и праздничный концерт: как отметили 8 марта на российской авиабазе Хмеймим в САР

Женщинам-военнослужащим российской группировки войск в Сирии вручили государственные и ведомственные награды в Международный женский день. Торжественные мероприятия в честь праздника прошли на российской авиабазе Хмеймим в САР.

«Вам каким-то удивительным образом удается все успеть. Выполнить свой долг и при этом остаться очаровательными, красивыми и женственными», - отметил в приветственном слове командующий группировкой войск ВС РФ в Сирии Роман Бердников.

Наиболее отличившиеся женщины-военнослужащие получили почетные грамоты, а также ведомственные и государственные награды.

После награждения в клубе группировки состоялся праздничный концерт, на котором творческие коллективы выступили с музыкальными и танцевальными номерами. Военный оркестр исполнил песни о любви, все присутствующим девушкам вручили букеты цветов.

Военнослужащие женского пола проходят службу практически во всех структурных подразделениях, рассказал временно исполняющий обязанности заместителя командующего группировкой войск ВС РФ в САР по военно-политической работе Антон Трухин. Они достойно выполняют свои обязанности будучи специалистами связи, медицины, психологической службы и органов политической подготовки.

Материал подготовили Анна Касаткина и Михаил Долгов.