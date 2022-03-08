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СМИ: легкомоторный самолет разбился в Ленинградской области

Иван Линдеманн
16:05 08.03.2022
По предварительным данным, погибли 2 человека. Их личности сейчас устанавливают.
СМИ: легкомоторный самолет разбился в Ленинградской области
© Фото: Egecan Köse, Pexels
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В Волховском районе Ленинградской области разбился легкомоторный самолет. Об этом со ссылкой на источник сообщает ТАСС. Официального подтверждения этой информации от экстренных служб пока не поступало.

По данным агентства, крушение произошло около населенного пункта Потанино, где расположен небольшой аэродром. Предварительно, погибли 2 человека. Их личности сейчас устанавливают.

На место катастрофы выехали оперативные службы. Подробности трагедии выясняются.

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