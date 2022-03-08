Опубликованы фото с места крушения легкомоторного самолета под Петербургом
Предварительно установлено, что в результате авиапроисшествия погибли два человека.
© Фото: Северо-Западная транспортная прокуратура
Северо-Западная транспортная прокуратура опубликовала снимки с места крушения легкомоторного самолета в Ленинградской области. Ведомство проводит проверку по факту авиапроисшествия.
По данным прокуратуры, легкомоторное воздушное судно обнаружено около 14.30 во вторник, 8 марта, между поселком Потанино и деревней Весь.
Предварительно установлено, что в результате крушения погибли два человека, уточнили в надзорном ведомстве.
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