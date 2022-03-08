В МИД РФ назвали «чудовищным цинизмом» отрицание Западом действий неонацистов на Украине

Страны Запада, в частности ФРГ, отрицают активность неонацистов на Украине и при этом направляют туда своих радикалов для участия в боевых действиях против российских войск. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Она отметила, что официальные власти Германии признают, что на стороне Украины могут воевать немецкие граждане, относящиеся к неонацистским группировкам. В частности, участники экстремистской организации «Третий путь» (Der Dritte Weg), которые на протяжении многих лет поддерживают связь с батальном «Азов»* и другими группировками.

«Пока на Украине идет спецоперация по денацификации, немецкие правые экстремисты выбрали себе такой лозунг: "В борьбе на Украине националисты - на передовой". Собственно, непонятно, какие еще нужны доказательства не только присутствия, но и высокой активности неонацистов в Незалежной», - заявила Захарова в своем Telegram-канале.

В то же время официальный Берлин заявляет, что количество людей, желающих поехать на Украину убивать русских «незначительно», а въезд в стране для участия в боевых действиях уголовно не наказуем, подчеркнула представитель МИД.

«Чудовищный цинизм Запада состоит в том, что, пытаясь опровергнуть наш тезис об активности неонацистов на Украине, он еще и посылает туда "добровольцев"», - заключила она.

Ранее Захарова заявила, что украинские националисты хуже террористов, потому что берут в заложники своих же граждан, чтобы использовать их как живой щит.

С 24 февраля Россия проводит спецоперацию на Украине. Ее цель - защита населения Донбасса, демилитаризация и денацификация Украины.

*Отряд специального назначения «Азов» - экстремистская организация, запрещенная в РФ.