«Бастионы» Балтфлота поразили условные цели в море

Расчеты береговых ракетных комплексов «Бастион» Балтийского флота провели плановую тренировку по обороне побережья Калининградской области при возникновении угрозы нанесения ракетных ударов корабельными группировками условного противника из акватории Балтики.

Расчеты комплексов совершили марш из пункта постоянной дислокации в назначенный район, отработали нормативы приведения в готовность пусковых установок и организацию маскировки, а также выполнили алгоритмы получения целеуказания и нанесение «удара» по отряду кораблей условного противника с выполнением электронных пусков ракет.

В качестве кораблей условного противника выступили корабли флота, в настоящее время выполняющие задачи в море. К отработке задач привлечено порядка 100 военнослужащих и свыше 10 единиц автомобильной и специальной техники.

Материал подготовили: Ян Брацкий и Николай Баранов