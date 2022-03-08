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МИД РФ: Москва готова к переговорам в Турции, вопрос в настрое Киева

Анна Назайкина
11:26 08.03.2022
Ранее Мария Захарова сообщила, что соответствующая договоренность достигнута в результате телефонной беседы лидеров России и Турции.
МИД РФ: Москва готова к переговорам в Турции, вопрос в настрое Киева
© Фото: Алексей Иванов, ТРК Звезда
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Москва готова к переговорному процессу в Турции, однако вопрос состоит в настрое Киева. Об этом заявила официальный представитель российского Министерства иностранных дел Мария Захарова.

«Вы нашу концепцию знаете и готовность к переговорам, вопрос только в той стороне (украинской- Прим.ред.), насколько это сторона будет в принципе в адеквате», - сказала дипломат в эфире Соловьев-Live.

Напомним, что ранее официальный представитель российского внешнеполитического ведомства заявила, что в ходе проведения дипломатического форума в Анталье запланирована министра иностранных дел Сергея Лаврова с его украинским коллегой Дмитрием Кулебой при участии главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу. Впоследствии Кулеба сообщил, что встреча должна пройти 10 марта.

Со слов Захаровой, к соответствующей договоренности удалось прийти по итогам телефонного разговора лидеров России и Турции.

Утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции по защите Донбасса и демилитаризации Украины. Стороны ведут переговорный процесс, третий раунд переговоров состоялся накануне, 7 марта.

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