МИД РФ: Москва готова к переговорам в Турции, вопрос в настрое Киева

Москва готова к переговорному процессу в Турции, однако вопрос состоит в настрое Киева. Об этом заявила официальный представитель российского Министерства иностранных дел Мария Захарова.

«Вы нашу концепцию знаете и готовность к переговорам, вопрос только в той стороне (украинской- Прим.ред.), насколько это сторона будет в принципе в адеквате», - сказала дипломат в эфире Соловьев-Live.

Напомним, что ранее официальный представитель российского внешнеполитического ведомства заявила, что в ходе проведения дипломатического форума в Анталье запланирована министра иностранных дел Сергея Лаврова с его украинским коллегой Дмитрием Кулебой при участии главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу. Впоследствии Кулеба сообщил, что встреча должна пройти 10 марта.

Со слов Захаровой, к соответствующей договоренности удалось прийти по итогам телефонного разговора лидеров России и Турции.

Утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции по защите Донбасса и демилитаризации Украины. Стороны ведут переговорный процесс, третий раунд переговоров состоялся накануне, 7 марта.