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МО РФ: группировка войск ЛНР взяла под контроль еще 8 населенных пунктов

10:55 08.03.2022
Под контроль Луганской Народной Республики перешли Борсонино, Кременная, Песчанное, Варваровка, Пшеничное, Епифановка, Новодружеск и Белогоровка.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Валерий Мельников, РИА Новости
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Группировке войск Луганской Народной Республики удалось взять под контроль еще восемь населенных пунктов, продвижение сил ЛНР составило девять километров. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

«Группировка войск Луганской Народной Республики, продолжая наступательные действия, взяла под контроль населенные пункты Борсонино, Кременная, Песчанное, Варваровка, Пшеничное, Епифановка, Новодружеск, Белогоровка», - сказал он в ходе брифинга.

Накануне лидер Луганской Народной Республики Леонид Пасечник заявил, что большую часть территории ЛНР удалось освободить. Также глава республики добавил, что, по состоянию на 7 марта, Северодонецк, Рубежное, Лисичанск практически взяты в кольцо.

Ранее, 24 февраля, президент России Владимир Путин в ходе телеобращения заявил о начале специальной операции по защите народных республик Донбасса. Российский лидер призвал военнослужащих украинской армии сложить оружие. Он также подчеркнул, что ответственность за возможное кровопролитие будет на совести киевского режима.

Материал подготовили Анна Назайкина и Николай Баранов. 

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