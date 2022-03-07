«Стреляли по окнам»: спасенная российскими военнослужащими киевлянка рассказала о бесчинствах мародеров

Вооруженные мародеры едва не расстреляли жительницу Киева с маленькой дочерью. Женщина с мужем и ребенком пряталась от боевых действий на даче в Макаровском районе Киевской области. Супруга убили, когда он вышел на улицу.

«Муж вышел к соседке, набрать воды из колодца. Его расстреляли два человека. Это были не солдаты, это скорее всего какие-то мародеры. Оружие сейчас раздают всем в достаточном количестве. Дверь была захлопнута, они расстреляли окна. Мы с ребенком прятались. Пуля попала в меня. Потом они ушли», - рассказала женщина.

Дочка женщины добралась до российских военнослужащих и сообщила о случившемся. Военные эвакуировали ее в медпункт в лагере под городом Ирпень, а после вывезли в больницу на территории Белоруссии.

«Они пришли к дому и эвакуировали меня из окна. Уже был поздний вечер, темно было. Забрали меня к себе в лагерь. Ребенок остался у соседей. Потом меня переместили в другой лагерь, куда прилетает вертолет для оказания помощи. Вечером мне солдаты привели ребенка, перед посадкой в вертолет», - вспомнила пострадавшая.

В Мозырской городской больнице, куда доставили женщину, врачи приступили к незамедлительному оказанию помощи. У пострадавшей диагностировали проникающее ранение грудной клетки. Сейчас жизнь женщины и ее дочери вне опасности. Им оказывает вся необходимая помощь.

Материал подготовили: Ян Брацкий и Николай Баранов