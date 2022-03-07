Выдвижение танкового подразделения в Киевской области показали на видео

Министерство обороны РФ опубликовало кадры выдвижения танкового подразделения в Киевской области в ходе проведения специальной военной операции на Украине.

Ранее Министерство обороны РФ уже публиковало кадры, на которых демонстрировалась работа российских военнослужащих, оказывающих поддержку силам ЛДНР. Так, публиковались кадры, на которых колонна ВС РФ, в составе которой различная военная техника, успешно продолжает движение в Киевской области.

Напомним, 24 февраля Владимир Путин объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. По словам главы российского государства, Москва проводит денацификацию и демилитаризацию Украины. По последним данным, к настоящему времени в ходе операции поражено 2203 объекта военной инфраструктуры Украины.

Материал подготовили Кирилл Кунецкий и Николай Баранов.