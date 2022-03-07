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Прикрытие с воздуха: как работают экипажи ВКС РФ в рамках спецоперации по защите Донбасса

Дария Сенникова
07:08 07.03.2022
Экипажи вертолетов выполняет задачи по сопровождению колонн, уничтожению бронетехники, доставке десанта, военных грузов, авиационной поддержки подразделений.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Вертолеты армейской авиации ВКС России успешно выполнили задачи по авиационному прикрытию движения колонн российской бронированной и автомобильной техники. Полеты выполняются в сложных метеоусловиях на малых и предельно малых высотах. Армейская авиация в ходе проведения специальной военной операции выполняет задачи по сопровождению колонн, уничтожению бронетехники, доставке десанта, военных грузов, авиационной поддержки подразделений, выполняющих задачи в рамках спецоперации.

Боевые вертолеты Ка-52 поднимаются в небо с полосы оперативного армейского вертолета. Они непрерывно сменяют друг друга и способны поражать любую боевую технику, а также живую силу противника. В боевых вылетах также участвуют экипажи Ми-8АМТШ и многоцелевых Ми-35. Летный состав выполняет ежедневно до пяти рейсов. Разведывательные вылеты проводят на сверхмалых высотах. Рельеф местности и так называемые «складки» экипажи используют, чтобы уйти из зоны действия радиоэлектронной разведки и локаторов ВСУ.

В действии и противовоздушная оборона, непрерывно работающая для защиты оперативного аэродрома армейской авиации. Радиуса ее действия достаточно, чтобы предотвратить атаки со стороны вооруженных сил Украины. У самоходных зенитных ракетно-пушечных комплексов широкий класс средств воздушного нападения. Могут уничтожить разные типы беспилотных летательных аппаратов. Именно под их прикрытием происходит дозаправка и зарядка бортов. 

Работа на оперативном аэродроме не прекращается и у тех, кто снаряжает вертолеты к следующим вылетам. На пополнение подвеса Ка-52 уходит около 40 минут. Эти современные боевые машины обладают сложной системой наведения и вооружения, их обслуживанием и настройкой занимается инженерно-технический состав и специалисты завода изготовителя. Гражданские специалисты на аэродроме настраивают и системы противодействия средствам радиоэлектронной борьбы. 

«График у нас ненормированный, осуществляется непрерывная работа по восстановлению и обслуживанию нашей техники, бортового комплекса обороны. Чтобы борта были готовы к эксплуатации в любое время», - рассказал инженер по эксплуатации. 

Боевые задачи разные: от патрулирования и разведки до уничтожения военных объектов. Но удары наносятся исключительно высокоточным оружием. 

Материал подготовили: Ян Брацкий и Дария Сенникова 

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