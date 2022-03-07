В МИД предупредили, что ситуация на Украине приведет к новому качеству отношений РФ с Западом

События вокруг Украины приведут к новому качеству отношений России с Западом. Такое мнение высказал директор третьего Европейского департамента МИД Олег Тяпкин.

По его словам, изменения коснутся отношений РФ с ЕС, НАТО и США.

«Исходим из того, что по итогам текущих событий у нашей страны возникнет новое качество отношений как с европейскими странами и ЕС в целом, так и с США, и ведомым ими Североатлантическим альянсом», - приводит слова Тяпкина РИА Новости.

Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова заявляла, что с помощью действий вокруг Украины страны Запада намереваются разрушить Россию. Причем речь идет об уничтожении не только с точки зрения политики и экономики, но и культуры.

В разговоре со «Звездой» представитель внешнеполитического ведомства подчеркивала, что Украина всегда была инструментом США для контроля ситуации в регионе, а факт вовлеченности НАТО в дела Киева существовал всегда.