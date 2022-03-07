Мощный взрыв прогремел в Луганске
Очевидцы сообщают, что полыхает крупная нефтебаза в Луганске.
© Видео: ЛуганскИнформЦентр, Telegram © Фото: ЛуганскИнформЦентр, Telegram
Мощный взрыв прогремел в столице Луганской Народной республики. Об этом сообщает корреспондент «Звезды» Алексей Алексеев. По сообщениям очевидцев, полыхает Луганская нефтебаза.
По предварительной информации, взрыв прогремел в 06:55 по местному времени и был хорошо слышен в центре города.
Сейчас к месту происшествия направляются пожарные и представители других оперативных служб города. Официальной информации и комментариев по данному инциденту пока нет.