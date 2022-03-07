СМИ узнали о планах Эрдогана использовать рубль в торговле

Россия и Турция при совершении торговых сделок могут использовать рубль. Этой возможности не исключил Реджеп Эрдоган.

Как сообщает телеканал A Haber, о возможном использовании российской валюты президент Турции сообщил российскому коллеге Владимиру Путину в ходе телефонного разговора, который состоялся накануне.

«Президент Эрдоган сказал, что Турция и Россия могут использовать доллар, евро, рубль, золото и юань в торговле, а российский лидер в свою очередь даст указание об отправке 30 судов, груженных подсолнечным маслом и пшеницей, которые находятся в Азовском море», - отметил телеканал.

Официального подтверждения этой информации от Кремля не поступало.

Телефонный разговор Путина и Эрдогана длился около часа. В ходе переговоров президент России подтвердил готовность пойти на диалог с властями Украины, а также зарубежными партнерами в целях урегулирования конфликта внутри государства. Президент Турции в свою очередь раскритиковал кампанию Запада по дискриминации русской культуры и ее деятелей.