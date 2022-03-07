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СМИ узнали о планах Эрдогана использовать рубль в торговле

Иван Линдеманн
20:13 07.03.2022
Официального подтверждения этой информации от Кремля не поступало.
СМИ узнали о планах Эрдогана использовать рубль в торговле
© Фото: Depo Photos, Keystone Press Agency, Global Look Press
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Россия и Турция при совершении торговых сделок могут использовать рубль. Этой возможности не исключил Реджеп Эрдоган.

Как сообщает телеканал A Haber, о возможном использовании российской валюты президент Турции сообщил российскому коллеге Владимиру Путину в ходе телефонного разговора, который состоялся накануне.

«Президент Эрдоган сказал, что Турция и Россия могут использовать доллар, евро, рубль, золото и юань в торговле, а российский лидер в свою очередь даст указание об отправке 30 судов, груженных подсолнечным маслом и пшеницей, которые находятся в Азовском море», - отметил телеканал.

Официального подтверждения этой информации от Кремля не поступало.

Телефонный разговор Путина и Эрдогана длился около часа. В ходе переговоров президент России подтвердил готовность пойти на диалог с властями Украины, а также зарубежными партнерами в целях урегулирования конфликта внутри государства. Президент Турции в свою очередь раскритиковал кампанию Запада по дискриминации русской культуры и ее деятелей.

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