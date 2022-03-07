«Думала, дом взорвали»: жители Луганска рассказали о моменте после ракетного удара ВСУ по нефтебазе

Этим утром жителей Луганска разбудил мощнейший взрыв. Украинские военные ударили по нефтебазе на окраине города тактической ракетой «Точка –У». Снаряды ВСУ попали в два резервуара. Начался пожар. При этом, как сообщает глава республики Леонид Пасечник, почти вся ее территория освобождена, оставшиеся населенные пункты взяты в кольцо.

«С испугу не знала, куда бежать, растерялась, не знала, что делать. Думала, дом взорвали. Это не передать», - рассказала местная жительница Ольга Матвиенко.

После удара ракеты прозвучала целая серия мелких взрывов, характерных для кассетной боевой части. В небо поднялся столб густого черного дыма, загорелись два резервуара с топливом.

«Свист, а потом взрыв, а потом как будто что-то как град упало и все. Выскочил на улицу, собака гавкать начала. Сразу понял, что это нефтебаза, потому что рядом живу», - поделился воспоминаниями местный житель Михаил.

Огонь охватил резервуары с дизельным топливом, горит по меньшей мере 200 тонн и еще 50 тонн бензина.

Сейчас линия боевого соприкосновения удалена на 90 и более километров. Получается, что украинские военные выпустили по Луганску ракету с предельного расстояния боевого применения.

Из какого места и какое конкретное военное подразделение Украины обстреляло Луганск, сейчас устанавливается. К расследованию обстоятельств и поиску виновных подключился Следственный комитет России.

«Глава СК поручил оперативный сбор и фиксацию необходимых доказательств для установления лиц, причастных к этому обстрелу», - сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

Сейчас над городом дыма уже не видно. Спасателям удалось локализовать пожар и не допустить распространения огня на соседние резервуары с топливом.