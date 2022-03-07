«Все горит»: жительница Мариуполя рассказала о ситуации в городе

Добравшиеся до границы РФ на автобусе жители поселка Виноградное, находящегося рядом с Мариуполем, рассказали «Звезде» об обстановке в городе.

По словам одной из беженцев Валентины Помогаевой, у людей разрушены дома, нет связи и газа. Вчера часть из них смогла организоваться и выехать из Виноградного. Многие жители уезжали без своих родственников.

«У нас связи нет, провода все оборваны, газа нет…Кто в подвалах. Все горит, в Мариуполе горит…Нас не очень много вывели, организованно и безопасно выводили», - рассказала женщина.

Сегодня Межведомственный координационный штаб по гуманитарному реагированию на Украине сообщил, что Вооруженные силы РФ объявили режим тишины и открыли гуманитарные коридоры из четырех городов - Киева, Харькова, Сумы и Мариуполя. Желающие будут доставлены транспортом в Россию, а также в пункты назначения или пункты временного размещения.

Как отмечалось, что российская сторона донесла до сведения структур ООН, ОБСЕ и Международного комитета Красного Креста об открытии коридоров. Также в штабе подчеркнули, что все попытки официального Киева обвинить Москву в срыве гуманитарный ситуации в этот раз бессмысленны.