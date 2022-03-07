Российское посольство подтвердило начало переговоров РФ и Украины

В Белоруссии стартовал третий раунд переговоров России и Украины. Эту информацию подтвердило посольство РФ в республике. Первую фотографии встречи опубликовало государственное агентство «Белта».

Отмечается, что стороны встретились в Беловежской пуще на границе с Польшой. Как перед переговорами рассказал глава российской делегации Владимир Мединский, Москва и Киев обсудят вопрос внутриполитического урегулирования, международные гуманитарные аспекты и вопросы военного урегулирования.

Предыдущие два раунда прошли на прошлой неделе также в Белоруссии. В ходе вторых переговоров Россия и Украина договорились о создании гуманитарных коридоров и временном прекращении огня. Но, как сегодня сообщил Мединский, практически ни один из коридоров в полной мере не сработал.