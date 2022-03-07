Посольство РФ в Белоруссии не подтверждает начало переговоров России и Украины

Переговоры делегаций России и Украины в Беловежской пуще пока не начались. Об этом «Звезде» сообщили в российском посольстве в Белоруссии.

Ранее СМИ со ссылкой на посольство распространили информацию о начале переговоров.

Между тем, российская и украинская делегация находятся на месте переговоров. Представители Украины прибыли в 16.30 мск, на несколько часов позже российской делегации. Ожидалось, что переговоры стартуют в 17.00 мск.

Первый раунд переговорного процесса прошел в Белоруссии 28 февраля, стороны обсудили ряд вопросов, после чего вернулись в столицы своих государств для консультаций. Во втором раунде переговоров, который прошел 3 марта, достигнута договоренность о создании гуманитарных коридоров, однако, по словам Мединского, из-за действий украинских националистов практически ни один гуманитарный коридор не сработал в полной мере.