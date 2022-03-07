Горячее питание и медпомощь: на пункте пропуска Нехотеевка готовятся принять беженцев из Украины

Более 100 комфортабельных автобусов готовы к приему и вывозу беженцев на пункте пропуска Нехотеевка. Российская сторона создала все необходимые условия для безопасной эвакуации мирных граждан, сообщает Минобороны России.

«В Белгородской области на пункте пропуска Нехотеевка в готовности к приему и вывозу беженцев находятся более 100 комфортабельных автобусов», - говорится в сообщении.

Отмечается, что в пункте пересечения границы оборудованы места для временного размещения, отдыха и горячего питания, а также развернуты мобильные медицинские пункты, где создан запас лекарственных препаратов.

В дальнейшем эвакуированных перевезут в Белгород, а затем авиационным, железнодорожным и автомобильным транспортом в избранные пункты назначения или пункты временного размещения, отметили в военном ведомстве.

Российская и украинская делегации 3 марта договорились о создании на территории Украины гуманитарных коридоров. По состоянию на 13.00 7 марта украинская сторона не выполнила ни одного условия по их созданию, сообщил начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.

Материал подготовили Анна Касаткина и Николай Баранов.