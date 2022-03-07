Стартовал третий раунд переговоров делегаций России и Украины

Третий раунд переговоров делегаций России и Украины начался в Беловежской пуще. Об этом сообщает посольство РФ в Белоруссии, отмечают «Известия».

Состав делегаций остается прежним. Стороны ранее договорились о начале переговоров в 17.00 мск. Российская делегация прибыла на встречу заранее.

В состав делегации РФ входят помощник Владимир Мединский, заместитель министра иностранных дел РФ Андрей Руденко, заместитель главы Минобороны Александр Фомин, глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий и посол России в Белоруссии Борис Грызлов.

Первый раунд переговорного процесса прошел в Белоруссии 28 февраля, стороны обсудили ряд вопросов, после чего вернулись в столицы своих государств для консультаций. Во втором раунде переговоров, который прошел 3 марта, достигнута договоренность о создании гуманитарных коридоров, однако, по словам Мединского, из-за действий украинских националистов практически ни один гуманитарный коридор не сработал в полной мере.