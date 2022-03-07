Противники экономических войн: какие страны отказались от введения санкций в отношении РФ

В центре Белграда на площади перед памятником Николаю II тысячи людей пели российский и сербский гимны, и разворачивали 20-метровый триколор. В руках у собравшихся были портреты президента РФ Владимира Путина, флаги России, ДНР и ЛНР. Так сербский народ поддержал действия нашей страны на Украине, скандируя: «Мы - братья навек».

А на митинге в центре Рима десятки демонстрантов, в том числе и представители итальянской коммунистической партии, в происходящем на Украине обвиняли именно НАТО, хотя Италия - одна из стран-основательниц Североатлантического альянса.

Вот так, пока власти США и Европы осуждают Россию за спецоперацию по защите Донбасса и вводят санкции, неравнодушные люди выходят на улицы европейских и американских городов с лозунгами в поддержку Москвы. Акции солидарности проходят в Черногории, Болгарии и Австрии. Митинги прошли также в Южной Осетии - там лучше других помнят, как наша армия умеет заканчивать страшные для мирных людей военные конфликты.

Поддержку выразили и вооруженные силы в Абхазии. В этой стране никогда не забудут, как вовремя приходят на помощь своим союзникам русские военнослужащие.

В США шествия прошли в Нью-Йорке, Миннеаполисе. Все протестующие в один голос истинным зачинщиком конфликта на Украине называли Вашингтон.

«Наши военные базы стоят по всему миру. Наши расходы на военную промышленность превышают семь миллиардов долларов в год. А что насчет наших больниц и школ, которым не хватает финансирования? Что насчет войны, в которой мы пытаемся выжить каждый день? Войны против бедности. Той войны, которая происходит здесь, прямо перед нашим носом», - кричали на митинге американские протестующие.

Вот и Международная антироссийская коалиция в ООН, которую создают США, столкнулась с серьезными трудностями. На минувшей неделе прошло голосование за резолюцию с осуждением спецоперации России. И 40 государств наотрез отказались ее поддерживать, в том числе ключевые и самые населенные страны - Китай и Индия.

«Весь мир против России» - очень много подобных заявлений мы слышали от западных политиков за последнюю неделю. Но на самом деле, население государств, объявивших экономическую войну нашей стране, не превышает 20% от населения планеты. А население стран, поддерживающих Россию, составляет половину населения Земли.

Китай еще в начале спецоперации выступил против санкций, как способа решения проблем. В Поднебесной нацелены на продолжение финансового сотрудничества с Россией, ведь наши страны связаны партнерством, которое длится более 70 лет.

«Китай не поддерживает использование санкций для решения проблем, и тем более выступает против односторонних санкций, не имеющих оснований в международном праве», - сказал официальный представитель МИД КНР Сх Хуа Чуньин.

Не осталось в стороне и второе по численности государство нашей планеты - Индия. Призвав к прекращению конфликта, Нью-Дели не стал осуждать Россию или вводить какие-либо санкции. Генерал-майор сухопутных войск Индии Гаган Диип Бакши выразил позицию всей страны, обвинив в происходящем Запад.

«Это невероятно аморально со стороны НАТО натаскивать Зеленского на войну с Россией до последнего украинца! Кто пострадает? Кто сейчас страдает? Украина. Чья бронетехника и авиация уничтожается? Украины. Не думаю, что все это будет продолжаться слишком долго. Скорее всего, перед нами уже окончание. Запад лишь пытается продлить агонию Украины, воодушевляя ее на борьбу с Россией», - высказал свое мнение он.

Поддерживают нашу страну и на другом конце света. Никарагуа, Куба, Венесуэла - традиционные союзники Москвы. За нас и самый крупный партнер России в Латинской Америке - Бразилия. Наша торгово-экономическая связь, протянутая через полмира, в последние годы находится на подъеме и ее не собираются разрывать. Это подтвердил и недавний официальный визит Жаира Болсонару в Москву, хотя США до последнего требовали отменить поездку. И вот в понедельник Жаир Болсонару заявил, что не намерен идти против России. Известный резкостью суждений, он раскритиковал киевский режим, назвав Зеленского комиком, неспособным определять судьбу украинского народа.

«Никакого осуждения президента Путина. Голос Бразилии не определяется и не связан с какой-либо державой. Наш свободный голос будет отдан в этом направлении... Наша позиция - это баланс. И мы не можем вмешиваться. Мы хотим мира... Комика избрали президентом Украины, народ доверил юмористу определить судьбу нации. Я буду ждать выступления в ООН, чтобы высказать свое мнение», - заявил глава Бразилии.

Отказывается вводить ограничения против России и Эрдоган. Он понимает, что от них может пострадать сама Турция. Анкара уверена, что истерика Запада - временная. И куда важнее поддерживать уже сложившиеся между нашими странами связи.

«Турция выполнила свои обязательства перед всеми институтами, частью которых она является, включая ООН, НАТО и Европейский Союз, и мы будем продолжать это делать. Мы не поступимся своими интересами, но мы также не будем пренебрегать региональным и глобальным балансом. Поэтому мы не откажемся ни от Украины, ни от России», - объяснил Эрдоган.

Несмотря на требования Америки к европейским союзникам выступить единым фронтом протеста, верность своей собственной позиции проявили Венгрия и Сербия, где не побоялись давления США и высказались против российских санкций. В Белграде хорошо помнят удары НАТО, которые Югославия испытала на себе в 1999 году, и потому расширение альянса назвали нарушением договоренностей. Помнят здесь и то, что именно Россия не раз приходила на помощь Сербии.

«Разве мы могли бы ввести санкции против России, в одночасье, просто так? Они единственные, кто не вводил против нас санкции в 90-е годы. Они единственные, кто до сих пор не ввел санкции против Республики Сербской. Они единственные, кто спас нас в Совбезе ООН еще в 2015 году, вы считаете, что мы имеем право об этом забывать в государственных делах?», - сказал президент Сербии Александр Вучич.

Вот уже и в немецком Бундестаге начинают обсуждать: а верно ли в Европе оценили суть происходящего? В партии «Альтернатива для Германии» уверяют, что именно политика Запада привела Украину к кризису.

«Это было тотальной ошибкой - дразнить Украину невыполнимыми обещаниями, а именно вступлением в Евросоюз и НАТО. Тем самым мы втянули Украину в эту конфронтацию и в это опасное испытание», - сказала представительница «Альтернативы для Германии» Алиса Вейдель.

И пока в политике Евросоюза сами европейские депутаты находят все больше противоречий, Россию поддерживают даже те, от кого не ждали понимания. Так, Грузия не позволила вылететь в Киев украинскому самолету, на борту которого находились более трех десятков националистов, которые хотели сражаться против российских войск. Позже Зеленский отозвал посла из Грузии в связи с якобы аморальным решением Тбилиси.

«Есть попытки вовлечь Грузию, здесь, в Грузии, в военный конфликт. Конечно, мы этого не допустим... В Грузии частью этой координации является та политическая сила, которая всегда была замечена в предательстве, это "Нацдвижение"... Мы думаем, что Грузия, исходя из интересов народа, не должна включаться в военный конфликт», - говорит глава партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе.

Дружеские и деловые отношения не изменятся и со Средней Азией, за нас Узбекистан и Азербайджан. Еще в конце февраля Владимир Путин и Ильхам Алиев подписали Декларацию о союзническом взаимодействии. И сейчас наши страны намерены продолжать сотрудничество.

Даже в эфире американских телеканалов нет-нет да звучит голос разума. Так, отставной полковник Дуглас Макгрегор заявил, что США могли бы предотвратить противостояние, убедив Киев отказаться от милитаризации, вместо того, чтобы игнорировать требования Москвы.

«Россия довольно четко сказала, что ей нужна нейтральная Украина. Это могло бы закончиться уже несколько дней назад, если бы он (Зеленский - прим. ред.) это принял, русские остались бы у границ. Восточная часть Украины - в руках России, но, опять же, они не захватывают территории, а разгоняют украинские войска... Сделать Украину нейтральной. Это неплохо! Нейтральная Украина - это так же хорошо для нас, как и для России. Это создало бы буфер, которого, откровенно, хотят обе страны. Но, я думаю, Зеленскому велели подождать, что трагично для людей, которым приходится это проживать», - высказался Дуглас Макгрегор.

Но такие неудобные позиции на Западе просто предпочитают не замечать. То же самое произошло с позицией оскароносного режиссера Оливера Стоуна - ее вся американская пресса просто проигнорировала. Кинодокументалист уже давно вызывает раздражение в Вашингтоне из-за своей независимой позиции, в 2017 немало шума наделал его фильм-интервью с Владимиром Путиным. На этой неделе в своем Инстаграме Оливер Стоун разместил пост с призывом прекратить нагнетание вокруг России.

«На фоне истерии западных СМИ, кричащих о кровавом убийце Путине, хотел бы показать вам ключевые факты всего происходящего, чтобы вы могли хоть немного понять настоящую ситуацию. Я нашел очень хорошую аналитику, которая сможет помочь вам разобраться», - высказался Стоун.

Пока наши войска четко выполняют поставленные задачи на Украине, в России тоже разворачивается важный фронт - фронт поддержки нашей армии. Некоторые россияне приходят в военкомат записываться добровольцами, им улыбаются, записывают данные и сообщают: «Армия России полностью укомплектована, пока что ваша помощь не требуется».

Безусловную поддержку нашим бойцам выражают и будущее нашей армии- курсанты кадетского корпуса. И ректоры творческих вузов с мировой славой - ВГИК, ГИТИС, Щука, Гнесинка, Москонсерватория им Чайковского не сомневаются в наших военных. А на Кузбассе в написании региона русскую «З» заменили на латинскую - точно такую же, как на технике наших войск группировки Запад.

Но как никто другой всю значимость и необходимость спецоперации сейчас понимают наши ветераны, которые помнят, которые никогда не забудут к чему может привести слепое игнорирование неонацистской угрозы.

А в сети все большую популярность набирают публикации с хештегом «мне не стыдно!». Появился и флешмоб под названием «русский шепот», по всему миру люди рисуют плакаты - «За наших!», «За победу!», буквы «Z» и «V». Шанхай, Рим, Париж - сотни и сотни пока что безмолвных видео на фоне исторических мест в разных городах. Еще совсем немного и, кажется, наш глухой шепот точно перерастет в раскатистое эхо русских голосов, голосов, которым не стыдно.